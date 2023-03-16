日本35歲知名作曲家田中秀和，過去曾替多部知名遊戲、動漫製作過經典歌曲，受到大眾喜愛，因此人氣不斷攀升。但沒想到近日他卻遭人爆料在東京某自行車停車場猥褻一名15歲的少女，還對少女不斷飆罵髒話，最後遭到警方逮捕，並近日接受法院審判。對此，他也在首次公審中坦承自己的罪刑。

根據日本媒體的報導，田中秀和在2022年8月於東京都內的某一處自行車停車場，看到一名當時只有15歲的少女經過後，便上前將少女拉到暗處進行猥褻行為，還不對喊著「我會給錢的」並飆罵髒話，讓少女相當驚慌，田中秀和甚至還涉嫌在車站內偷拍女性而遭到受害者報警提告。

而根據報導，日本東京法院也在3月15日首次開庭審理，田中秀和不但當庭認罪坦承犯案，還透露自己是因為想體驗刺激感、排解壓力等因素才犯下錯誤，並承認數年間已多次犯行，但他願意向所有受害者道歉。而消息一出後，網友紛紛在推特上表達失望及憤怒，也提到未來不知道將用什麼心情面對田中秀和曾創作的歌曲。

據了解，田中秀和過去曾在《偶像大師 灰姑娘女孩》、《太鼓達人》等遊戲，以及《黒執事II》、《我的妹妹哪有這麼可愛》、《寶可夢旅途》、《WORKING!!迷糊餐廳》、《賽馬娘》、《偶像活動》等多部經典動漫創作歌曲，如今因涉嫌猥褻少女而被抓，也讓他的創作事業受到嚴重的打擊。

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