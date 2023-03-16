美國區域銀行的倒閉危機燒到歐洲，體質本就不佳的瑞士信貸被認為是下一個面臨危機的銀行集團。對此，有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）警告，若瑞信倒閉將成下一個雷曼時刻，最大的問題是，瑞信可能大到不能倒，但也可能因為規模太大，而無法救助。

綜合外媒報導，美國銀行業一周連倒三家區域銀行後，即使拜登政府出手保住存戶資產，但恐慌性危機仍持續蔓延。周三，瑞信大股東沙烏地阿拉伯國家銀行（Saudi National Bank）公開表示不會再注資給瑞信，使得瑞信盤中股價暴跌30%，終場收跌超過24%。

瑞士信貸爆出危機後，曾精準預言金融危機的羅比尼警告，瑞信最大的問題是，可能大到不能倒，但也可能因為規模太大，而無法救助，「瑞信擁有超過5千億美元的資產，是矽谷銀行（SVB）的兩倍多。」

羅比尼接著表示，「在此狀況下，瑞信發生任何事情都將造成系統性的影響，不僅影響歐洲金融系統，還會衝擊全球。如果矽谷銀行已經能產生連鎖反應，那麼瑞信破產將是不同的層級，更像是雷曼時刻。」

瑞士央行周三晚些時候出面喊話，瑞士信貸當前的資本率與流動性狀況仍符合要求，如有必要，央行將提供額外流動性，能否就此安撫市場情緒仍有待觀察。

事實上，瑞信近幾年的財務狀況本就相當不佳，接連爆出營運危機及內部醜聞，使得資產大量外流，去年整年虧損79.4億美元（約新台幣2388億）創下2008年後的新高，原先喊話將持續進行改革並出售部門，當時還成功刺激股價上漲，沒想到如今還是躲不過風暴。