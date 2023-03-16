宏都拉斯傳出將與大陸建交，該國外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今（16）日透露，會選擇跟大陸建交的原因，是因為經濟需要，以及台灣拒絕金援。相關新聞經轉發至社群平台PTT後，引發網友熱議，有人批「乞丐」，也有人認為宏都拉斯「誠實」，也有人酸：感謝放過台灣。

根據《中央社》報導，雷依納指出，宏都拉斯曾向我國提出每年5000萬美元的援助，並調整積欠的6億美元債務，但沒有得到積極回覆，同時，全球有181個國家與大陸有邦交，面對經濟上的現實，宏國必須做此決定。

針對雷依納的說法，大部分鄉民痛批「乞丐」、「真的很討厭這種只會一天到晚要錢的行為」、「感謝放過台灣」，但也有人認為，宏國「誠實」，並直言，蔡政府的外交顯然已經失能，「DPP是斷交政黨，不意外」。

另外，我國駐紐西蘭前代表介文汲判斷，會出現與宏都拉斯邦交危機的最直接原因，就是台灣去年承諾援助立陶宛12億美元。他解釋，宏都拉斯的國民平均收入才3000多元美金，當然會希望台灣多給他們經濟和發展方面的援助，而眼看台灣給了沒邦交的立陶宛12億美元，宏國當然會不滿。