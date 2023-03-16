美股尾盤展開反攻，因彭博社報導，瑞士政府正在就穩定該國銀行業巨頭的選項展開協商，以及稍早前，為了緩解投資人對瑞信的擔憂，瑞士金融監管機構FINMA和該國央行發布聯合聲明，稱「如果需要，瑞信可以從央行獲得流動性」。

在矽谷銀行母公司SVB Financial和加密貨幣銀行Signature Bank倒閉後，美國當局緊急介入以防止危機蔓延，這讓投資人鬆了一口氣，但瑞士信貸爆雷慘跌，給銀行業又帶來壓力。

摩根大通、花旗和美國銀行等大型銀行股下挫，拖累標普500金融類股大跌2.84%，銀行股分項指數重挫3.62%。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為3.34：1。那斯達克下跌與上漲股數比為2.33：1。

標普500指數成分股有3檔創下52周新高、37檔創新低。那斯達克指數成分股有17檔創新高、379檔創新低。

★主要指數

道瓊指數跌280.83點或0.87%，收31,874.57點。

那斯達克指數漲5.90點或0.05%，收11,434.05點。

標普500指數跌27.36點或0.70%，收3,891.93點。

費城半導體指數跌32.76點或1.09%，收2,977.39點。

★類股

標普500指數11大類股，漲跌互見。受油價大跌拖累，能源股重挫5.42%，表現最疲弱；其次為原物料股跌3.28%。通訊服務類股漲1.50%，表現最佳；其次為公用事業股漲1.34%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌2.39%，收在6,716.26點。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉收黑，終場跌1.53%。蘋果漲0.26%，微軟漲1.78%，亞馬遜漲1.39%，Alphabet漲2.28%，Meta漲1.92%，網飛漲3.00%。

道瓊指數成分股方面，安進漲1.87%，表現最佳；其次為微軟。 摩根大通跌4.72%，跌幅最大；其次為波音跌4.38%。

主要晶片股方面，超微漲2.55%，英特爾漲1.43%，輝達漲0.69%，美光跌0.26%，德州儀器跌0.76%，高通跌0.91%，應用材料跌1.55%，恩智浦跌2.36%。

★消息

數據顯示，美國2月零售額下滑0.4%，扭轉1月份的增長3.2%，並較市場預期的下滑0.3%惡化。

美國2月生產者價格指數（PPI）年漲幅意外從1月的5.7%放緩至4.6%，而前一日發布的消費者物價指數（CPI）亦見降溫，使聯準會可能放慢甚至暫停升息步伐的預期升高。

美國公債殖利率下跌，市場現在預期聯準會在3月升息25個基點和暫停升息的可能性相當。

美國10年期公債殖利率一度大跌24.8個基點，報3.388%。對利率動向更敏感的2年期債息一度重挫50.5個基點，報3.72%，創下去年9月中旬來新低。德國2年期債息大跌51個基點，報2.39%，創下史上最大跌幅。

周三布蘭特期油收跌4.85%，報每桶73.69美元，為2021年以來首次跌破每桶75美元大關，盤中一度跌7.46%，報71.67美元。紐約期油收跌5.22%，報每桶67.61美元，盤中一度下挫7.96%，報65.65美元。