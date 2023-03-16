Themis Trading交易部門聯席經理Joe Saluzzi表示，我們看到重大消息出現變化，但沒有看到嚴重的消息，這是好事。就危機蔓延而言，從任何方面來看，我都不認為我們處於像2008～2009年那樣的階段。

部分投資人認為，聯準會激進升息才導致金融體係出現裂痕。Cresset Capital投資長Jack Ablin表示，他們（聯準會）以我們自 1980年以來所見過的最急劇的速度收緊政策，我認為這可能是他們暫停緊縮的機會。

Adams Funds執行長兼資深投資組合經理Mark Stoeckle表示，昨天金融股、銀行股的反彈是有道理的，而今天大跌則因為失去信心，這實際上是對未知的恐懼。

★焦點股

瑞士信貸ADR跌14%，收在每股2.16美元，創下歷史新低，盤中一度跌30%。其最大的投資人、持股9.88%的沙烏地阿拉伯國家銀行（Saudi National Bank, SNB）宣布未來將無法再為瑞信提供任何資金援助。在蘇黎世市場，瑞信股價收跌24%，為1.7瑞郎，盤中一度跌31%，拖累泛歐STOXX 600指數大跌2.92%，歐洲銀行股指數重挫7%。

第一共和銀行（First Republic Bank）遭標普降評至「BB+」垃圾級，股價大跌21.37%，PacWest Bancorp跌12.87%，且盤中多次暫停交易，儘管前一日受到重創的銀行股強勁反彈。KBW地區銀行股指數收跌1.57%。

Western Alliance Bancorp和嘉信理財集團（Charles Schwab Corp）盤中由跌轉升，終場分別收漲8.3%和5%。

★台股ADR

台積電ADR跌2.90%，收86.70美元，換算台股價格為530.47元。

聯電ADR跌1.30%，收8.32美元，換算台股價格為50.91元。

日月光ADR跌2.14%，收7.32美元，換算台股價格為111.97元。

中華電信ADR跌1.34%，收38.36美元，換算台股價格為117.35元。