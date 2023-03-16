【千秋萬事】新北市府內部民調曝光 侯友宜準備好了？

新北市長侯友宜何時宣布參選各界關注，外界也好奇他在國際議題與兩岸的論述。新北市副市長劉和然16日接受廣播節目「千秋萬事」專訪透露，侯秉持多做少說，雖未在公開場合談論相關議題，私下會分享，如侯看完描述以色列與巴勒斯坦世代戰亂的《高牆邊的混亂》就非常有感，侯認為怎麼可以讓一個國家人民生活在這種環境，市長是被國家養大的警察，警察天職就是保護人民。

劉和然說，侯市長有時開完會會跟大家聊天，他就對這部影集很有感觸，這部影集主要描述兩個國家世世代代爭執，世代的仇恨，過程最辛苦的就是人民。

劉和然說，台灣現階段是非常重要時期，國際情勢非常特殊，不過劉也笑說，市長說完這些話都有強調「我跟你們講講，不要亂想」，因市政依然是優先，這也是為何侯從上一任至今，堅持要開里長座談會，其實很多人都覺得問題小到科長就能解決，但市長自己面對里長，里長只要有問題馬上交辦入案，市政議題「不是你沒聽到，就不存在」。

劉和然在節目中也透露侯友宜持續關心各種議題，他常跟侯開會，就看到侯至少把比爾蓋茲寫的《如何避免氣候災難》 翻了兩遍，也在上頭做筆記，還把氣候變遷議題落實在市政上，新北市已經完成無煤城市，將燃煤鍋爐全數退場。

劉和然也指出，侯友宜他也有在看《看晶片戰爭》，也聊過美國在台協會前理事主席卜睿哲與他寫過的《艱難的抉擇》一書，侯是關注各面向的人，但他很少說， 他不是只會跳針說「好好做代誌」，而是他40多年一步一腳印，61歲才出來選舉，就是要好好為國家與人民做事。

主持人王淺秋詢問對於人民的期待，劉和然未替侯友宜回答參選與否，但他表示，很多市民都有反應接下來半年對台灣非常關鍵，市長從警以來也是一步一腳印把品牌慢慢建構起來，侯12年在新北這塊土地打拚， 台灣土地也要靠大家努力，讓寶島永續富裕下去。