番茄炒蛋是家常料理，由於蛋荒未解，許多主婦、餐廳業者哀號沒辦法煮番茄炒蛋。生機飲食專家王明勇則建議大家可用「豆皮」取代雞蛋；豆皮中的多種營養素可幫助降膽固醇、降血壓，還能補充鈣質，預防骨質疏鬆。

王明勇在臉書發文指出，番茄含豐富的維他命A、維他命C、維他命D及礦物質，不管是入菜或是當水果食用都很適合，具有消除疲勞、增進食慾等功效；紅番茄中的植化素、番茄紅素能預防心臟病、心肌梗塞、動脈硬化、高血壓等血管疾病，並有助於降低多種癌症的機率。

不過，吃番茄也是有禁忌的，不宜和黃瓜一起食用。王明勇解釋，黃瓜中含有一種維生素C分解酶，會破壞番茄中的維生素C；此外，空腹不宜生食，也要避免食用未成熟的番茄，以及加熱太久後食用。

至於新鮮豆皮是由黃豆製成，主要成分有蛋白質、碳水化合物、脂質，還有鈣、鐵、磷等，營養價值高。黃豆中富含的卵磷脂，能預防心血管疾病、活化細胞、延緩老化及抗癌功效。