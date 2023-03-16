據美國之音報導，美國司法部當地時間周三（3月15日）宣佈，流亡中方商人郭文貴（英文名包括：Ho Wan Kwok，Miles Guo，Guo Wengui等）因聯邦當局指控其詐騙網路追隨者超過10億美元而被捕。郭文貴與前川普白宮顧問班農（Steve Bannon）有關聯。

報導稱，郭文貴周三早晨在紐約被捕。周三公佈的起訴書包括12項罪名，指控郭文貴犯有電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢罪。同案被告余建明（Kin Ming Je）還被指控妨礙司法罪。擁有香港和英國雙重身份的余建明目前仍然在逃。據稱他是郭文貴的金融師。

報導稱，起訴書指控郭文貴向他為數達幾十萬人的網路追隨者撒謊，並向他們承諾巨額的利潤，以換取他們向四家分別名為GTV傳媒集團（GTV Media Group）、喜馬拉雅農場聯盟（Himalaya Farm Alliance）、G｜俱樂部（G｜CLUBS）和喜馬拉雅交易所（The Himalaya Exchange）的公司投資。其中，GTV傳媒集團據報導是郭文貴與班農合作成立的。

起訴書說，郭文貴、余建明和他人2020年通過GTV的一次非法供股集資欺詐性地獲取了超過4億美元，然後將大部分資金中飽私囊。

報導稱，美國聯邦檢察官達米安．威廉斯（Damian Williams）在一份聲明中說：「郭文貴被指控將其偷竊來的錢裝入自己腰包，包括為本人及其近親購買一座5萬平方英呎的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利（Ferrari）汽車，甚至兩張價值3萬6千美元的床墊，並且為一艘價值3700萬美元的豪華遊艇提供資金。」

威廉斯說，作為對郭文貴調查的一部分，司法部通過查扣21個不同的銀行帳戶和一輛蘭博基尼跑車（Lamborghini Aventador SVJ Roadster），收繳了大約6.34億美元，並尋求將這筆資金沒收。

在一起相關的行動中，美國證券交易委員會（SEC）周三對郭文貴和余建明提出了民事指控，指控他們參與「未登記和欺詐性」供股，募集了超過8.5億美元的資金。

這家證券監管機構說，這兩名男子「侵佔從投資者募集來的相當大比例的資金，讓其本人和家庭成員致富，」包括把通過GTV供股募來的1億美元挪用至一個對衝基金，讓郭文貴的兒子擁有的一家公司受益。

2020年，證交會指控GTV和另外兩家傳媒實體從事非法供股集資，作為和解案的一部分，最終從這些公司收繳了4.54億美元。

以異議人士自居的郭文貴2015年逃往至美國，以大約6750萬美元在紐約市購買了一所豪華公寓。起訴書說，從2017年開始，聲稱是億萬富豪的郭文貴「獲得了大量的網路線上追隨者」。

起訴書說：「郭接受了眾多的媒體採訪並在社交媒體張貼訊息，聲稱要推動一場反對中國共產黨的運動。」這位商人據稱利用兩個非營利組織－法治基金和法治社會一一聚集追隨者，這些人認同他號稱的反共立場，並被他的投資發財宣傳所欺騙。

G｜俱樂部在其網頁上描述說，這是「專為追求奢華人士打造的獨特國際社區」。G｜俱樂部產生了大約2.5億美元。

起訴書指稱，郭文貴和余建明的奢侈開銷包括利用這些資金為郭文貴購買2650萬美元的新澤西豪宅、價值大約97.8萬美元的中國大陸和波斯地毯、一台6.2萬美元的電視和一個5.3萬美元的壁爐原木架。

「今天的起訴書指稱被告精心策畫了一個犯罪計劃，該計劃欺騙了數千人的超過10億美元的資金。」聯邦調查局（FBI）助理局長邁克爾．J．德里斯科爾（Michael J. Driscoll）在一份聲明中說。「欺詐性的投資騙局使無辜民眾成為受害者，最終損害了公眾對金融體系健全性的信心。」

司法部的聲明提到：「起訴書中的指稱只是指控，被告在被證明有罪之前推定無罪。」

郭文貴和班農是長期的合作夥伴。班農曾於2020年在美國康乃迪克州海岸附近一艘由郭文貴擁有的遊艇上被捕。班農當時被指控從一個名為「我們建牆」（We Build the Wall）項目的籌款活動中竊取資金。美國前總統川普（Donald Trump）在離任前赦免了班農。然而，紐約州的檢察官2022年9月對班農提出了與「我們建牆」籌款活動有關的指控。