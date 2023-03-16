藝人王彩樺的長女庭庭（黃于庭）遺傳媽媽的美貌，五官精緻、臉蛋甜美，被封「最美星二代」，王彩樺也成為「國民岳母」。白色情人節當天，庭庭在社群補發與朋友慶生的照片，其中一張因與灰衣男同框，被猜測是否戀愛ing？對此，庭庭親自回應與灰衣男的關係。

庭庭14日在IG上傳多張與女性友人的合照，其中穿插一張與灰衣男的同框照，兩人的身體靠得很近，看起來頗有交情，加上正值情人節，網友忍不住好奇地問：「灰衣服的是女神的男朋友？」釣出庭庭親自解答：「他是姐妹喔。」網友這時終於鬆一口氣。

庭庭去年4月跟媽媽王彩樺出席活動時，曾透露身邊沒有追求者，並開出擇偶條件「單眼皮」、「眼睛好看」、「175公分以上」，偏愛外型高冷、個性幽默的類型，心目中的完美男神是參加過真人秀《偶像練習生》的林彥俊；而王彩樺也公開女婿的條件，希望和女兒交往期間不能影響彼此的課業，個性孝順、有責任感、善良是基本要求，最重要的是夠疼愛庭庭，發生爭執時絕對不能動粗。