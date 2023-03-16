美國地質調查所偵測到，紐西蘭北島東北方的克馬得群島（Kermadec Islands）今（16）日發生芮氏規模7.0強震，震源深度僅22公里，美國原先對周遭地區發布海嘯警報，現已解除警報。

綜合路透社、《紐西蘭前鋒報》（The New Zealand Herald）報導，美國地質調查所（US Geological Survey）今日偵測到，當地時間上午8時55分，紐西蘭外海克馬得群島發生規模7.1強震，震源深度10公里，不過後續又下修至規模7.0、深度22.1公里。

地震發生後，美國海嘯預警系統隨即發布海嘯警報，警告距離震央300公里內沿岸地區可能出現「危險海嘯波」，高於海平面30公分至1公尺的海嘯波可能襲擊克馬得群島部分沿岸地區，淹進斐濟、紐西蘭、東加群島沿岸地區的海嘯波預估低於30公分。

目前美國海嘯預警系統已經解除海嘯警報，另外，包括紐西蘭、澳洲、菲律賓等都表示，當地不會面臨海嘯威脅。

克馬得群島距離紐西蘭北島約1000公里。

紐西蘭地質災害機構GeoNet指出，克馬得群島上至少有1人通報感受到「強烈」地震，目前當地尚未傳出災情。

文章來源：Kermadec Islands earthquake: Magnitude 7.1 quake strikes, tsunami warning issued, no threat to NZ
文章來源：Magnitude 7.1 earthquake strikes Kermadec Islands in New Zealand - USGS

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