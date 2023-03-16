美國地質調查所偵測到，紐西蘭北島東北方的克馬得群島（Kermadec Islands）今（16）日發生芮氏規模7.0強震，震源深度僅22公里，美國原先對周遭地區發布海嘯警報，現已解除警報。

JUST IN. An earthquake of 7.1 magnitude struck the Kermadec Islands region in New Zealand on Thursday, March 16. A tsunami warning was issued after the quake, the US Tsunami Warning System said. https://t.co/vACx0HEaSb — Rappler (@rapplerdotcom) March 16, 2023

綜合路透社、《紐西蘭前鋒報》（The New Zealand Herald）報導，美國地質調查所（US Geological Survey）今日偵測到，當地時間上午8時55分，紐西蘭外海克馬得群島發生規模7.1強震，震源深度10公里，不過後續又下修至規模7.0、深度22.1公里。

Notable quake, preliminary info: M 7.0 - Kermadec Islands region https://t.co/zwWR2PZJfQ — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 16, 2023

地震發生後，美國海嘯預警系統隨即發布海嘯警報，警告距離震央300公里內沿岸地區可能出現「危險海嘯波」，高於海平面30公分至1公尺的海嘯波可能襲擊克馬得群島部分沿岸地區，淹進斐濟、紐西蘭、東加群島沿岸地區的海嘯波預估低於30公分。

目前美國海嘯預警系統已經解除海嘯警報，另外，包括紐西蘭、澳洲、菲律賓等都表示，當地不會面臨海嘯威脅。

There is no tsunami threat to New Zealand following the M7.0 earthquake in the Southern Kermadec Islands.

Remember, if an earthquake is long or strong, get gone.

For more info about tsunami preparedness go to https://t.co/Gn7YO8831i — National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 16, 2023

JUST IN: There is no tsunami threat to the Philippines following the 7.1 magnitude earthquake that jolted Kermadec Islands Region in New Zealand at 8:55 a.m. on Thursday, March 16. | via @phivolcs_dost pic.twitter.com/2i1B4eKeqk — Inquirer (@inquirerdotnet) March 16, 2023

No #tsunami threat to Australia from magnitude 6.8 #earthquake near Kermadec Islands Region, north of New Zealand. Latest advice at https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/kZMIUpdrNb — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) March 16, 2023

克馬得群島距離紐西蘭北島約1000公里。

紐西蘭地質災害機構GeoNet指出，克馬得群島上至少有1人通報感受到「強烈」地震，目前當地尚未傳出災情。