警方查獲2把槍及改造工具。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市小港警分局跨區查獲小型地下兵工廠，在台南1處透天厝中起出JP 915巴西金牛座改造手槍、M92貝瑞塔改造手槍公2把、還有大量子彈及改造工具，同時查出張姓嫌犯持有安非他命毒品，訊後將人送辦。

高雄小港分局員警掌握情資，台南1名47歲的張姓嫌犯，疑似改造槍械，因此向台南地方法院聲請搜索票，並會同高雄市政府警察局刑事警察大隊偵八隊等單位，於14日到張嫌藏匿處所執行搜索。

當時是張的兒子應門，警方進到房間查緝時，張嫌仍在睡夢中，因此他措手不及無法反抗，現場查獲JP 915巴西金牛座改造手槍、M92貝瑞塔改造手槍、及經檢測後無殺傷力的瓦斯槍，85顆改造子彈、空彈殼、火藥粉、4支撞針4支、改造工具砂輪機、電鑽、鑽頭、銼刀等、2包安非他命等證物。

據了解，張嫌是名木工，他被逮辯稱是基於「興趣」改槍，警方對他說法存疑，持續擴大偵辦，全案經訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌解送臺南地方法院檢察署偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！