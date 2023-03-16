高雄市小港警分局跨區查獲小型地下兵工廠，在台南1處透天厝中起出JP 915巴西金牛座改造手槍、M92貝瑞塔改造手槍公2把、還有大量子彈及改造工具，同時查出張姓嫌犯持有安非他命毒品，訊後將人送辦。
高雄小港分局員警掌握情資，台南1名47歲的張姓嫌犯，疑似改造槍械，因此向台南地方法院聲請搜索票，並會同高雄市政府警察局刑事警察大隊偵八隊等單位，於14日到張嫌藏匿處所執行搜索。
當時是張的兒子應門，警方進到房間查緝時，張嫌仍在睡夢中，因此他措手不及無法反抗，現場查獲JP 915巴西金牛座改造手槍、M92貝瑞塔改造手槍、及經檢測後無殺傷力的瓦斯槍，85顆改造子彈、空彈殼、火藥粉、4支撞針4支、改造工具砂輪機、電鑽、鑽頭、銼刀等、2包安非他命等證物。
據了解，張嫌是名木工，他被逮辯稱是基於「興趣」改槍，警方對他說法存疑，持續擴大偵辦，全案經訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌解送臺南地方法院檢察署偵辦。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。