美國之音引述彭博新聞(Bloomberg News)週二(3月14日)報導，TikTok正在考慮與母公司字節跳動剝離，以緩解美國對國家安全風險的擔憂。據彭博新聞援引知情人士稱，業務剝離可能意味著公司出售或首次公開募股，這被認為是最後的手段，只有在該公司與美國國家安全官員的現有提議未獲批准的情況下才會實施。

此外，TikTok是中國短視頻分享平台「抖音」的海外版，母公司是中國的字節跳動。TikTok和字節跳動沒有立即回應路透社的置評請求。

這一短視頻APP正面臨美國外國投資委員會(CFIUS)的國家安全審查，並於去年同意根據俗稱的「德克薩斯計畫」(Project Texas)實施多項措施，以試圖安撫不滿的議員們。

報導稱，美國外國投資委員會的程序陷入停滯，這使得TikTok不確定其計畫是否足以讓公司繼續在美國運營。報導還指出，外國投資委員會來自美國司法部的成員，一直不願接受TikTok的提議。

超過1億美國人使用的TikTok面臨越來越多的抨擊，原因是人們擔心用戶數據可能會落入中國政府手中，從而損害西方的安全利益。TikTok首席執行官周受資(Shou Zi Chew)將於下周出席美國國會的聽證會。

美國外國投資委員會曾在2020年一致建議字節跳動將TikTok的業務剝離出去。這個權力很大的機構負責審議在美外國投資對國家安全的影響。

TikTok和該委員會已經就數據安全要求進行了兩年多的談判。TikTok曾表示，它已花費超過15億美元用於嚴格的數據安全工作，並反駁了間諜行為的指控。