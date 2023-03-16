「時報金犢獎創意分享會」於3月14日在文化大學舉行，吸引兩百多位同學熱情參與，並邀請到永慶房屋人資部協理塗振宏及公關課副理王曉薇、電通mb創意顧問詹朝棟出席。文化大學在時報金犢獎有諸多傑出作品、斬獲許多獎項，這次分享會提供學生們多元的觀點與學習機會，進而提升策略思考力。

文化大學代表黃元禧副教授表示，文化廣告系長久以來都很積極參與各項競賽，期望學生透過這樣的分享與交流活動學習解題技巧，並透過參賽經驗，培養出創意思考的能力，提升將來在職場上的表現。

文化大學黃元禧副教授致詞。（圖／時報獎執委會提供）

永慶房屋塗振宏協理在分享會中和文化大學的同學們談到，誠實是永慶房屋最基本的價值觀，透過誠實與真誠的態度，才能建立長久的信任關係。今年延續往年的主題「先誠實，再成交」，希望能透過學生的創意傳達出誠實的價值，將永慶無論好事或壞事，都會誠實不隱瞞的理念呈現在作品中。

永慶房屋塗振宏協理與學生分享品牌主張。（圖／時報獎執委會提供）

詹朝棟老師在演講中談到創意思考的方法與案例，並強調作品需要符合策略單及品牌主張，就像永慶房屋去年「先誠實，再成交」的年度最佳金犢獎作品，透過日常生活中的小細節，如經營一甲子的小店來呈現永慶房屋以誠實作為品牌理念的精神。整場分享會在講者的精采的演說下氣氛十分熱烈，讓在場的師生們都受益匪淺。

電通mb創意顧問詹朝棟創意分享。（圖／時報獎執委會提供）

第三十二屆時報金犢獎國際競賽收件截止日為5月12日，策略單主題共有13題，包含：永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、旺旺孝親公益短影片設計獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、森田藥粧集團設計獎、積目品牌傳播廣告設計獎、永和豆漿「豆寶戰隊」新品品牌形象廣告設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺集團網路行銷企劃獎、中華崑崙關·海峽兩岸情設計獎、Signify設計獎，其餘題目陸續推出當中。