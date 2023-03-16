國民黨昨日成立選策會，名單引發不滿，新北市長侯友宜今天在臉書開嗆，拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現！
侯友宜說，國家人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人！政黨絕對不能因為黑金影響國家的利益，本質如果不能清明，就會為人民所唾棄！
當前，正是國際情勢風起雲湧、國家內政需要清廉改革的重要時刻，任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待， 黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路！
國民黨昨日成立選策會，名單引發不滿，新北市長侯友宜今天在臉書開嗆，拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現！
侯友宜說，國家人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人！政黨絕對不能因為黑金影響國家的利益，本質如果不能清明，就會為人民所唾棄！
當前，正是國際情勢風起雲湧、國家內政需要清廉改革的重要時刻，任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待， 黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。