為了配合高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案，111學年度適性揚才博覽會暨技藝教育成果展3／13－14在花蓮高工舉行，是花蓮縣系列活動的第二站。花蓮高工黃鴻穎校長在開幕式，首先歡迎國中端及各校團隊來到花工，國三學生面臨就學進路選擇的重要課題，尤其職業試探更是重要的生涯輔導課程，為了讓學生充分了解個人興趣及就學意向，各校安排試探體驗活動，期盼與會學子可以適性揚才，收穫滿滿。

在花工場次，校方安排工業類機械群、動力機械群、電機電子群、化工群的體驗活動，機械群展示由CNC銑床機製作的各式精巧工件，其中金屬製作的魯班鎖，拼裝時需仔細觀察思考，分析結構，挑戰古人智慧讓學生成就感滿滿；汽車科的各式電動小車一字排開，學生可以挑選自己喜歡的車型試乘，即使大排長龍，學生還是想體驗甩尾的感覺；資訊科的檢測器，用arduino控制板製作，可以檢測心跳、溫濕度等個人身體及周遭環境資訊；化工科搖搖變色瓶，利用氧化還原的原理，透過搖晃讓化學溶劑循環變色，顏色由黃轉紅褐最後變綠色，如同紅綠燈一樣，廣受學生歡迎。

花蓮高工機械科展示CNC加工製作的成品。（花蓮高工授權提供）

高中職校長對博覽會相當重視，開幕活動時花商王世如校長、海星陳海鵬校長、四維蔡忠和校長、上騰游恩郎代理校長以及美崙國中孫台育校長都蒞臨參加，各校推出的表演活動也誠意滿滿，除了花蓮高工和四維高中的熱舞活力滿滿，花農原舞隊排出最佳陣容演出兩支舞碼，上騰工商走秀表驗也很吸睛，表演的尾聲是花蓮高工帶來的美妙的歌唱表演，在博覽會場中四維高中服務同學穿著日本浴衣在場中穿梭，慈濟科大推出照顧嬰兒體驗，上騰工商人體彩繪、海星高中現場人物速寫，花蓮高農和光復商工有吃有喝，活動多元豐富。國風國中的吳同學表示他最喜歡有手作體驗的攤位，紀念品可以回去跟家人分享，也可以用有趣的方式了解將來可能會學到的課程。

國風國中學生大膽體驗小車甩尾。（花蓮高工授權提供）

此次有美崙國中、海星國中、新城國中、秀林國中、吉安國中、平和國中、國風國中等7所國中，共約1100人次至花蓮高工參觀，為了提升學生到博覽會各攤會參觀的體驗，將所有學生分為兩組，一組參觀博覽會、一組參加職涯講座，在會場的學生可到各校攤位了解課程及升學資訊，進行手做體驗，並且蒐集闖關印章，成功闖關的學生可以參加摸彩活動，花工場次獎品豐富，學生們都期盼能抽到大獎，在活動結束前掀起另一波高潮。

四維高中熱舞表演吸引學生駐足欣賞。（花蓮高工授權提供）

此次博覽會共有14所學校參展，包含普通高中、技術型高中、 綜合高中及慈科大五專部等，另外國軍人才招募中心也設置攤位，展現花蓮區國中生升學管道的多元化，也希望透過技藝教育成果展協助參與的學生，都能順利找到合適的就學志願。