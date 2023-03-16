Netflix《黑暗榮耀》日前上線，劇中反派五人小組依舊讓人恨得牙癢癢，宋慧喬飾演的文同珢反殺戲碼更是讓網友直呼過癮，此外，朴志雅飾演文同珢母親「鄭美熙」在劇中瘋魔行徑，也在網上引起熱議，對此，知名媒體人莎莉夫人藉此給有類似經歷的人建議：「盡早獨立，脫離瘋魔父母的控制，不必自責『不孝』」。

莎莉夫人表示許多人雖未到《黑暗榮耀》文同珢母親的瘋魔等級，但對於女兒的精神凌遲程度已到瘋狂狀態，甚至會忌妒女兒的成就，用言語加以冷嘲熱諷，通常女兒面對這類型的母親，不外乎就是「快點長大」離開這個家，對此，媒體人莎莉夫人指出能提早看清不被愛的事實，便能早點解脫，畢竟有時候想盡辦法討好父母，他們只會收下給的「好處」，卻不會改變原本態度，還會變本加厲的壓榨，甚至開始情緒勒索。

莎莉夫人指出「天下確實有不是的父母」，強調有些人內心還是個孩子，卻得強迫自己變成大人成為父母，社會化程度可能遠不如自己的小孩，雖然無意挑起親子仇恨，但若不能選擇父母，還可以選擇活成自己想要的樣子，因此建議有同樣遭遇的人「盡早獨立，脫離瘋魔父母的控制」，如此才能有重生機會，也不用因此自責「不孝」，畢竟加害孩子在先，孩子不孝只是剛好而已。

對此，網友也心有同感表示：「不是的父母，會拿世間的倫理道德來對子女進行精神跟物質上的勒索，他們會用自私的愛去預支孩子的未來」、「從別人的不快樂中得到快感，是人性惡之一」、「天下有很多不是的父母，不要被孝順的魔咒綁架了一生」、「親情無止盡的勒索，疲乏到無力才能頭也不回的切割」。