瑞士信貸銀行（Credit Suisse）今天股價一度崩跌30%後，瑞士監管當局保證提供瑞信流動性活水，成為中央銀行前所未有的舉動。

路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，為尋求舒緩投資人對瑞信的恐慌，瑞士金融市場監理局（FINMA）和瑞士央行發布聯合聲明指出，這「符合對具有系統重要性銀行所施加的資本和流動性要求」，並稱若有需要，瑞信能夠自央行取得流動性。

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）上週倒閉後，瑞信陷入信心危機，知情人士表示，一個主要政府和至少一家銀行向瑞士施壓、要求採取行動後，瑞士監管當局做出了這項聲明。

針對瑞士央行－瑞士國家銀行（Swiss National Bank）和FINMA的援助聲明，瑞信表示歡迎。

瑞信將成為2008年金融危機以來，首家獲供資金活水的全球性重要銀行，儘管在新型冠狀病毒疫情大流行等市場遭遇壓力期間，各國央行已更普遍提供流動性給銀行。

在華爾街曾舉足輕重的瑞信過去幾年來深受一連串失誤和不遵循法令等影響，聲譽在客戶和投資人方面受損，也導致數名高層主管丟掉飯碗。

客戶去年自瑞信提款1230億瑞士法郎（約新台幣4兆711億元），其中多數在去年第四季，瑞信公布上年淨損近73億瑞郎，為2008年全球金融危機以來最大虧損。

瑞信去年10月展開「激進」重整計畫，裁員9000名全職員工、分割旗下投資銀行並專注財富管理。

晨星公司（Morningstar）歐洲銀行業分析師修爾茲（Johann Scholtz）指出，由於瑞信的融資成本過高，因此可能不再擁有足夠資本吸收虧損。

瑞信今天在蘇黎世股市收跌24%，根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence），預防瑞信債務違約的保險成本創歷史新高價。

瑞信不願發表任何評論。