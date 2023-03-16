無黨籍立委高金素梅日前在立院質詢行政院長陳建仁，竟因內容被陳批評是「疑美論」，讓各界對於溫暖的「大仁哥」不滿。擔任高金素梅義務選服主任的國民黨台北市前議員羅智強提到，高雄市長陳其邁過去曾喊「萊豬進來，總統下台」，「請問陳其邁是不是可惡的疑美論者？」

羅智強昨（15）日在臉書表示，近日只要是對民進黨美國政策有質疑的人，都會被扣上「疑美論者」的標籤，但民進黨立委蔡培慧早在2012年時，就把「美牛換TIFA」說成「不公義的經濟模式」，當初反對開放美牛的民進黨上下，同樣都是疑美論者，連陳其邁也曾嗆「萊豬進來，總統下台」，「陳建仁要斥責陳其邁、蔡培慧不愛台灣？」

「民進黨如果真的愛台灣，反而感謝台灣還有這些懷疑的聲音！」羅智強認為，正是因為有這些懷疑的聲浪，讓民進黨能夠忠實地傳達給美國，讓美國理解並考慮台灣的生存風險，藉此爭取台灣最大的利益，而不是僅成為強國的棋子。

羅智強說，民進黨「抗中保台」的招式已用老，如今的「疑美」不過是新瓶裝舊酒而已，「我不反對，民進黨拿高金素梅開刀，但不要忘了，把蔡培慧跟陳其邁抓去陪斬」。