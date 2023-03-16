大陸女星譚松韻過去演出《後宮甄嬛傳》中飾演「淳貴人」一角而走紅，2018年她遭逢喪母，近年積極工作，接連以《以家人之名》、《錦心似玉》闖出人氣。近日她曬出自拍照，模樣清新宛如素顏，更在新戲裡穿上高中制服，令網友驚呼：「這樣32歲？」

譚松韻近日最近在社群平台上曬出幾張自拍照，只見她將頭髮綁成清純的馬尾，穿著白色黑圓點俏皮洋裝，望向鏡頭，白皙的肌膚看來吹彈可破，一雙黑白分明的大眼睛，露出可愛的微笑，彷彿整個人逆齡回到18歲。

譚松韻曬出自拍，順便宣傳新劇。(圖/譚松韻 微博)

她在配文寫道：「來自大學的歸曉隨拍～」，事實上「歸曉」是她最近與男神井柏然合作的新戲《歸路》女主角名稱，最近新戲上映，她曬出自拍之餘，還不忘宣傳，可說是非常敬業。譚松韻更是在留言區加碼一張新照，俏皮問道：「這還不誇？？」

貼文下方網友們紛紛留言表示，「隨拍可以多點，謝謝」、「歸曉可以不要路晨了跟我結婚嗎」、「怎麼樣才能讓譚松韻注意到我！！」、「多發自拍我愛看」、「攢了多少庫存圖，速速放出來歸曉美貌」、「這是大學生嗎？這個是幼兒園裡的小可愛！！」