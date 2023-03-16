繼台積電赴美設廠之後，南韓大廠三星為了追趕台積電，也斥資170億美元在美國德州建設晶片廠，路透引述知情人士說法指出，受通膨影響，三星美國廠投資成本估增加80億美元至250億美元。根據美國晶片製造補貼細節，資金補助幅度占廠商整體投資計畫的5%到15%，然而在美國設廠成本相當高，相關補貼如同「杯水車薪」。

三星2021年宣布將在美國德州泰勒市設立晶圓代工廠，當時投資額預估為170億美元，表定2024年投產，然而有消息人士透露，受通膨影響，現在建材變得更貴，投資成本恐比原先預期多出80億美元。

知情人士說，三星希望德州廠2024年前完工、2025年前生產晶片，如此一來，才能在2026年的期限前取得工廠設備的抵稅優惠。

報導提到，三星美國廠增加的成本當中，其中有80%是建築成本。針對路透報導，三星則沒有回應。

除了三星赴美建廠成本提高，台積電2022年也宣布美國亞利桑那州工廠投資金額增加2倍至400億美元，英特爾俄州廠原計劃投入逾200億美元，但因工程規模龐大，也將投資金額擴張至1000億美元。

日經中文網則以「三星為美國的半導體補貼條件困惑」為題撰文，稱三星對補貼的申請感到猶豫不決。報導提到， 由於美國政府透過1986年的日美半導體協議打壓日本半導體產業，韓企對於美國政府不擇手段的「本國至上」產業保護政策抱有警惕感。