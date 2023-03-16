日本政府16日指出，當地貿易逆差從元月3.5兆日圓，縮至2月8977億日圓，約68億美元，市場預估則是有1.15兆日圓的赤字。同時，進口年增8.3%，出口也成漲6.5%。

在出口至各個國家方面，美國成長14.9%，歐洲大增18.6%，不過對中國大陸卻是下滑10.9%，已是連3個月下降，所幸跌幅有在縮減。出口已見反彈下，市場也臆測日本央行在新行長植田和男4月就職後，目前超寬鬆政策可望告一段落。

事實上，日本已經連續19個月都是貿易逆差，只是金額大小不一樣而已。這也看出，日本經濟上季未進入衰退狀況，但在日圓走貶以及油價上漲之下，還是未能完全從新冠疫情中走出。

專家學者認為，將來還有不少下行風險會出現，像是升息導致的經濟成長趨緩等。展望未來，預估日本3月貿易數據還是會出現赤字，且金額跟2月應該差不多。

至於未來6到9個月，有企業資本支出領先指標之稱的核心機械訂單，日本元月月增9.5%，大幅超越去年12月的1.6%，且是連兩個月成長。同時，也明顯優於市場普遍預估值1.8%。若是年增率，元月為4.5%，預估值則是大減3.5%。