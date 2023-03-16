潤泰新去年受到轉投資南山人壽曾陷入淨值危機風暴，今年告別以往高股息政策，宣告不配發股利，消息一出，昨日股價鎖在跌停板。潤泰新表示，為提升股東權益報酬率及調整資本結構，董事會決議擬辦理現金減資，減資比率1成，減資後股本將從目前316.02億元降至284.42億元，每股擬退還1元現金予股東。

潤泰新2022年營收達322.47億元，較2021年(重編年報後)增加18.1%，毛利率為22.3%，業外部分，由於少了南山人壽獲利助攻，稅後純益為91.55億元，較前年減少46.6%，每股純益達3元，低於前年的5.62元。

潤泰新透過潤成投控轉投資持有25.11%的南山人壽，因升息導致股債齊跌，經金融資產重分類後，潤泰新不需認列南山人壽的未實現損失。但因該金融資產跌價之損失，依金管會要求仍需自保留盈餘提列特別盈餘公積約384億元，因此，去年獲利、保留盈餘均無法配發股利。