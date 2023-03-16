某生技公司趙姓負責人過去因向聯合國制裁的北韓藝術品創作基地「萬壽臺創作社」的知名金姓畫家，購買該創作社16幅彩色油畫，遭調查局依《資恐防制法》送辦，台北地檢署認定趙男資助北韓罪證不足，16日不起訴趙男。

依據網路資料，北韓「萬壽台創作社」（The Mansudae Art Studio）是朝鮮規模最大、藝術水平最高的美術創作基地，位於平壤市平川區安山大街，占地面積7萬平方公尺，建築物面積4萬平方公尺。截至2013年在職人員約4500餘人，其中藝術專業人員約1000餘人，包括數十名人民藝術家、功勳藝術家和眾多頗具發展潛力的中、青年創作人員。

調查局台北市調查處指出，該創作社在2017年遭聯合國安理會決議列為制裁對象，任何人不得提供其財物或財產上利益，由於趙男自2017年10月13日至2018年6月8日止，以電子郵件向大陸李姓賣家聯絡該創作社金姓畫家，以美金7700元購買12幅該創作社畫家油畫作品。

2019年7月16日至10月12日，趙男再以人民幣2000元至3000元向金姓畫家進口該創作社4幅布制油畫，涉犯《資恐防制法》。

檢察官調查時，趙男辯稱金男是油畫仲介商，並非該創作社畫家，他是向大陸賣家購買油畫，不知這些作品是北韓創作社作品。檢察官依據趙男與大陸李男電子郵件內容，認為寄件地點是大陸丹東，難認與北韓創作社有關，資恐罪證不足，今不起訴趙男。