國防部為因應大陸圍台操演，持續加強外離島守衛任務，並驗證部隊實戰化訓練成效，陸軍澎湖防衛指揮部昨（15）日實施「鎮疆操演」實彈射擊，結合想定狀況，操控各式武器對目標區進行射擊，全程火光四射、劃過天際，震撼力十足，充分展現官兵平日戮力戰備成果。

M60A3戰車向海上目標實施射擊。(青年日報提供)

M60A3戰車實施行進間射擊。(軍聞社提供)

清晨時分，操演官兵依序展開各項操演前置作業，完成裝備檢查與彈藥鑑濾等整備工作，以敵對我登陸作戰為想定狀況，首先由105、155榴砲及120迫擊砲射擊照明彈，隨後實施陣地變換，同時50機槍及T74機槍配合實施對空射擊；緊接著由M60A3戰車實施灘岸戰鬥及各式火砲、機槍執行反擊作戰，全程透過實戰化演練，發揮高效能聯合打擊能力與強大火力，展現鎮疆部隊堅實戰力。

澎防部表示，防區各部隊戮力實戰化訓練，使官兵充分瞭解作戰任務、熟悉作戰環境與戰場經營，並從中發掘窒礙，達到「為戰而訓，戰訓合一」目標，使每位官兵均能融入戰場景況，培養作戰能力，藉由扎實訓練，提升部隊戰力，建構優質勁旅。

混砲營實施155榴砲集火射擊。(軍聞社提供)

混砲營實施120迫擊砲射擊。(軍聞社提供)