日本二刀流球星大谷翔平在WBC（世界棒球經典賽）的一次貼心舉動，在韓國引起了話題，韓媒《體育首爾》記者在報導中寫道：「我對大谷翔平的行為感到不甘心，他是日本隊的象徵，儘管同樣是棒球員，為什麼他能做出這樣的事，實在讓我相當嫉妒及羨慕。」

韓媒指的是日本交手韓國的小組賽，日本在三局下有著無人出局2、3壘有人的大好情勢，但此時韓國選擇敬遠大谷翔平，好讓壘包填滿的情況下較容易處理出局數，獲得保送的大谷翔平，將手中球棒、護具交給球僮，並帶著微笑向對方擁抱以表達感謝，「在韓職聯賽一次也看不到的場面，雖然只是一瞬間，但卻留下了深刻印象，韓國選手為什麼不能採取那樣的態度呢？」

大谷翔平在高中時期曾立下成為選秀狀元的目標，除了棒球場上的技術之外，品格也是他所注重的，談到只有成為一個品德高尚的人，才能讓他在選秀會上被選中。韓媒表示，韓國隊除了勝敗之外，也應該努力成為受人尊敬的球員，比起慘淡的成績，更應該反省有無打出像樣的內容，即使失敗了，鼓勵的聲音絕對比指責還大。

日本八強賽將迎接義大利挑戰，宣布由大谷翔平先發登板，義大利則是推出26歲右投手卡斯特拉尼（Ryan Castellani），卡斯特拉尼小組賽只有1場登板紀錄，就是先發面對中華隊，投2局被敲出3支安打失2分，防禦率高達9。