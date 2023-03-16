穿太久才洗衣服，可能會導致皮膚問題或感染，但太常洗又可能會傷害衣服和浪費水資源。到底運動服、睡衣和牛仔褲等衣物可以穿多少次不用洗？專家表示，運動服應每次穿完都要洗，切記不可「烘乾」繼續穿，否則就成為細菌的溫床，襪子尤其是；不過牛仔褲若無沾到汗水，則可一個月再洗，或甚至不用洗。

●每次穿完就要洗：貼身衣襪、運動服、髒臭衣物

根據《CNN》報導，醫學上並沒有硬性規定衣服穿幾次就要洗，但有幾類衣服建議每次穿完就要洗，包括內衣、襪子、緊身褲、貼腿運動褲和運動服，以及有汙漬、汗漬、異味的衣物。

美國紀念斯隆凱特琳癌症中心皮膚科醫生安東尼羅西（Anthony Rossi）表示，衣物會貼近身體皮膚，而皮膚上又有很多天然細菌如微生物群和細菌，加上日常生活中會流汗，會滋生水分且讓細菌容易生長，導致感染和皮膚問題。

除了汗水中的細菌，穿著運動服也會接觸金黃色葡萄球菌等細菌，導致社區和醫院中常見的感染，甚至若感染到內部組織或血液，感染就會變得很嚴重。

有的民眾會用烘衣機烘乾運動服，然後下次繼續穿，但這樣反而讓狀況更糟。因為烘衣機的溫度無法殺菌，而熱能又會使細菌生長，最好的方式是用肥皂和熱水清洗，有助於去除汙垢、皮脂垢和細菌。

尤其鞋內是真菌繁殖的完美環境，溫暖、潮濕又黑暗，襪子一定要洗過再穿，且每個月至少清洗一次鞋子或至少洗鞋墊。

●可以重複穿的衣物：睡衣、外套、牛仔褲

至於睡衣、外衣、牛仔褲和其它衣服，則依據每個人生活習慣與出汗量來決定多久洗一次。很多人都會穿排汗衫，這時可以只洗汗衫、不用洗外衣。但若沒穿內褲就直接穿外褲，則穿完一定要洗，尤其是有接觸生殖器皮膚部位的下身服裝。

如果就寢前習慣淋浴、在睡衣內還會穿內衣或汗衫、很少流汗甚至不流汗，睡衣可以穿一星期不洗。但若不具備上述條件，則每次穿睡衣後就要清洗。

大衣或夾克等外套不會直接接觸皮膚，因此不需要每個月都洗，除非每天都穿，才需要每兩周洗一次。

至於牛仔褲多久洗一次是一個熱門話題，許多人希望保持刷色與面料的完整性。羅西表示，如果牛仔褲沒有沾到汗水或汙漬，不用經常清洗，「我個人不洗我的牛仔褲。」

英國西敏大學醫學微生物學講師瑪娜爾穆罕默德（Manal Mohammed）表示，重複穿同樣的衣服讓人比較不用煩惱每天要穿什麼，壓力也會比較小。她建議每個月至少洗一次牛仔褲，但仍取決於個人的生活方式和環境。

專家表示，對清洗衣服的頻率有所疑慮，應先問自己最重要的幾項問題，考量這些因素後再決定：

1. 它有味道嗎？

2. 我是否有任何皮膚狀況，例如濕疹、皮疹或皮膚損傷？

3. 髒汙明顯嗎？

4. 我有流汗嗎？

5. 我穿這件衣物時有穿內衣與汗衫嗎？

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