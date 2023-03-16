警方曝光事發監視器畫面，只見母子倆突然跪下，社會局回應社工將介入調查並為母子聲請保護令。（警方提供）

台北一對母子疑似長期被酒醉父親家暴，日前更被目擊2人跪在街頭、高舉雙手，照片引起眾人不捨；警方曝光事發監視器畫面，只見母子倆突然跪下，社會局回應1月就有接獲通報該家長會以罰跪或掌摑方式管教，社工介入調查並為母子聲請保護令，還會輔導家長做親職教育及戒酒。

據了解，該對母子被罰跪在街上，還要舉著雙手，小孩子疑似穿著制服、背著書包，母親也揹著厚重的背包，引起網友激烈討論；一名自稱住在附近的網友留言說已看過這好幾次，該對母子被喝醉酒的爸爸逼著罰跪，「警察也來處理過很多次了，但情況依舊沒有好轉，不知道有沒有相關的社福部門能幫忙他們」。

警方曝光事發當時的路口監視器，可見該對母子在遠處疑似做出跪下動作；該照片吸引3千多則留言討論，網友留言「教育小孩很多方法，你卻用最笨的方試，小孩也有他的尊嚴吧」、「有這種父母，只會造成心理不健全的子女」、「要罰跪在家罰就好，在外面這樣搞，小朋友會有陰影的」、「從小就讓孩子的尊嚴被踐踏，等他長大你也要好好想想會怎麼被報答」。

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