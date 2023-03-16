教育部國教署自108年度起依據「偏遠地區學校教育發展條例」，逐年辦理偏遠及非山非市地區公立高級中等學校宿舍計畫，其中111年度共核定24校，總工程經費為1億1056萬9500元。

以國立澎湖海事學校為例，為改善學校教職員工住宿品質與需求，國教署補助澎湖海事拆除重建「教職員職務宿舍」，該宿舍已於去年9月底取得使用執照，將能提供更完善且舒適的學校住宿品質。

國教署表示，澎湖海事地處澎湖地區，受東北季風及臨海等因素影響，鹽害嚴重，舊有教職員宿舍多處已呈現破損不堪之狀況，且建物已近使用年限，因此提報拆除重建「教職員宿舍」，並於108年獲國教署核定補助該校總工程經費2065萬6000元。

新建國立澎湖海事教職員宿舍為鋼筋混凝土4層樓建物，設置18間單人宿舍，提供家住外縣市教職員優質的住宿空間，入口設於建築南側，除可避免因冬季東北季風侵襲，更可導入夏季西南氣流，營造舒適的環境。

外觀部分，因鄰近的文光國中校舍呈現塔狀建築物外型，故將樓梯配置於鄰近的文光國中一側，並透過圓弧造型設計，呼應鄰近建物外觀，形成該區域建築特色。

國教署表示，澎湖海事學校位處離島地區，住宿需求相較其他地區更顯重要，此次經拆除重建教職員宿舍後，除可提供更優質的住宿環境與品質，提升教職員留任意願，更能改善因人員流動影響校務推動的不利因素。