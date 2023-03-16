34歲簡幗儀外型甜美有性感火辣身材，又有設計才華，被外界封為「最美設計師」，過去她常親力親為曬出穿自家衣服的美照宣傳，大秀酥胸，最近有網友虧她：「賣胸多過於賣衣」，她也大方承認說：「是啊！這次真的是啊！是宣傳美胸療程」，沒生氣高EQ的回應引來外界稱讚。

簡幗儀外貌出眾，在IG擁有28萬粉絲，又被封為「港版三上悠亞」，過去她獨自一人創業出道，除了會設計服裝，更自己當模特兒拍美照宣傳服飾，近年因新冠肺炎影響，銷售量下滑，簡幗儀則趁這段時間去充電學習，上了3D繪畫的課程，讓自己的斜槓身分又多一項。

簡幗儀回答網友。（圖／翻攝自liliankan IG）

然而人紅是非多，簡幗儀走紅後，關於她整形的流言蜚語也不斷，2年前母親節她首度分享跟媽媽的合影，寫下：「第一張好像我抱著將來的自己，後面的是煮的母親節晚餐，現在其實常常煮飯給他們吃，因為不論是不是母親節也要黏媽媽」，而照片中看來簡幗儀母親的顏值也很高，間接打臉了整容傳聞。

近日，簡幗儀曬出中空花洋裝、露出東西半球的美照，感謝廠商提供的療程，有人酸她忘了本行，愛賣胸大於賣衣服，她不帶髒字回應：「是啊！這次真的是宣傳美胸療程」，另有人說：「自從做了美胸代言，幾乎忘了妳是才女設計師」，她也大方回應目前計畫，直說：「很快又會想起（設計師工作）啦，要趕緊畫新發表服裝了」。