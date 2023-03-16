新北市三重區重新路三段跟過圳街路口今(16)日早上9時54分發生一起車禍，公車疑似與轎車發生碰撞。(黃敬文攝)
新北市三重區重新路三段跟過圳街路口今(16)日早上9時54分發生一起車禍，公車疑似與轎車發生碰撞。(黃敬文攝)

新北市三重區重新路三段跟過圳街路口今(16)日早上9時54分發生一起車禍，公車疑似與轎車發生碰撞，造成轎車的正副駕駛受傷，公車也有一名乘客受到輕傷，目前皆緊急送往醫院治療，詳細肇事原因仍有待釐清。

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