三重公車與轎車擦撞 2車3乘客受傷送醫急救 10:192023/03/16 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三重區重新路三段跟過圳街路口今(16)日早上9時54分發生一起車禍，公車疑似與轎車發生碰撞，造成轎車的正副駕駛受傷，公車也有一名乘客受到輕傷。(黃敬文攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區重新路三段跟過圳街路口今(16)日早上9時54分發生一起車禍，公車疑似與轎車發生碰撞。(黃敬文攝) 新北市三重區重新路三段跟過圳街路口今(16)日早上9時54分發生一起車禍，公車疑似與轎車發生碰撞，造成轎車的正副駕駛受傷，公車也有一名乘客受到輕傷，目前皆緊急送往醫院治療，詳細肇事原因仍有待釐清。 北市老婦過馬路遭小貨車撞倒 送醫搶救8天傷重不治 休旅車追撞工程車翻覆「四輪朝天」畫面曝 民眾急助駕駛脫困 限高防撞桿「2天被3車撞」掉落橫躺馬路 機車騎士撞上慘摔送醫 #公車 #轎車 #醫院 #送往 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳仙梅見兒病兩周流淚 奔醫院檢查「滿肚都是屎」超傻眼 22:412023/03/15 娛樂 大千竹南醫院預估3年內開發 將有6百張病床、60位醫師進駐 17:282023/03/14 寶島 長期寄人籬下遭譏「沒路用」 男推老闆娘跌落排水溝身亡 17:492023/03/15 社會 台中部分路線公車脫漏班、班距太長 學生抱怨等不到車 18:192023/03/14 生活 全台醫院年膁435億創新高 專家：靠業外支撐非長遠之計 13:322023/03/15 生活 台南六甲頂醫療專區重劃動土 04:102023/03/16 地方新聞 醫院搭訕病患 假中醫賣15萬不明藥酒下場曝光 17:372023/03/15 社會 高雄恐怖兇殺！女遭同居男亂砍多刀 「血流滿地」慘死 09:562023/03/16 社會 最賺錢醫院 林口長庚六連霸 04:102023/03/16 產業特刊 三重男童路邊玩突衝路中「撞機車」 翻滾數圈全身擦挫傷 15:172023/03/15 社會 長庚手術技能訓練暨研發中心 啟用 04:102023/03/15 產業．科技 SARS滿20年！台大醫憶慘況 被知是醫師「女兒就沒學校念」 09:282023/03/15 生活 國際獅子會捐贈30台輪椅總價逾10萬 供陽明交大附設醫院使用 15:422023/03/15 寶島 高雄追車撞民宅內幕曝光 ！7男女全詐騙成員 誤認「黑吃黑」爆追逐 08:572023/03/15 社會 2023新北市萬金石馬拉松19日登場 相關交管看這裡 16:222023/03/15 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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