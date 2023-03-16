【LIVE直播】爆二膽上兵不想回台灣 立委陳玉珍最新回應｜2023.03.16

金門二膽島陳姓上兵日前失聯，目前證實人在廈門。國民黨立委陳玉珍透露其可能跑到大陸的原因，並指他「不想回來」；陳玉珍16日並指，經她多日協商，陸方已同意讓家屬探視，而她可能會陪家屬去，但得先看內政委員會下禮拜議程，且下禮拜一若是考察行程，便能不參加行程去大陸，但若議程很多詢答，會把立院議程參加完再過去。

陳玉珍今日表示，確定失聯上兵在廈門安置，且吃好、睡好、一切平安，至於能不能讓家屬去探望，目前得到訊息是可以讓家屬去探望。 陳玉珍表示，她可能會陪家屬去，但還是要先看內政委員會下禮拜議程，若下禮拜一是考察行程，她就不參加去大陸，但若議程很多詢答，會先把立院議程參加完再過去。

陳玉珍說不清楚該上兵不想回來原因，但會去的原因是因為年輕人在這年紀承受壓力，不是軍中管教問題，而是個人壓力，當下承擔這樣壓力覺得承擔不起，就想脫離那個環境。至於是否是財務上有問題？陳玉珍坦言「應該是比較偏向這方面」。

另外，有報導指出，陳玉珍透露，陳姓上兵上午6點多就在海邊、還打給台灣相關單位，媒體追問此事，陳玉珍先是困惑「蛤？我講的嗎？」隨後表示，陳姓上兵6點多的時候確實在海邊，根據相關通聯紀錄是打給台灣，內容的話自己不清楚，這應該問調查單位。