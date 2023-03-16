76萬訂閱YouTuber「一隻阿圓」，近期釋出她帶媽媽快閃新加坡36小時的影片，但沒想到隔天吃完早餐，媽媽的身體突然不舒服，起初以為是因水土不服造成的腸胃炎，直到返台掛急診後才得知真正的病因，讓阿圓直呼「這支影片是我們母女的救命恩人」。

日前阿圓透過廠商贊助帶著媽媽前往新加坡旅遊，沒想到隔天一早兩人吃完當地知名的吐司與半熟蛋後，媽媽的身體突然感到不適，阿圓隨即叫了計程車先帶媽媽回飯店休息，再獨自一人搭車繼續進行拍攝工作，但她內心還是相當擔心媽媽的狀況，再加上這是媽媽已經期待已久的旅行，讓她直言「我自己這樣在外面，我也會有點無助」。

然而，對新加坡較為不熟悉的她，原想買點清淡的食物回飯店給媽媽，但叫了車擔心司機找不到她的位置，讓她忍不住心急落淚，所幸跑了幾個地方順利幫媽媽買到清淡食物、胃藥和萬金油等，再經一天的休息後，媽媽狀態才好轉並平安回到台灣。

沒想到回台後，媽媽半夜直接去掛急診，經醫生診斷並非腸胃炎而是膽結石「40歲以上女性比較容易有的問題」因此，她也感謝這趟旅程，才能盡早發現媽媽身體出狀況，之後手術相當成功「希望下次媽媽養好病後，再跟我去一次新加坡！」

阿圓事後感謝這部影片成母女倆的救命恩人。(圖/截圖自一隻阿圓IG)