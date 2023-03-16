1.瑞士金融監管機關稍早前宣布，必要時，將為瑞士信貸（Credit Suisse）挹注救命的資金活水。為了緩解投資人對瑞信的擔憂，瑞士金融監管機構FINMA和該國央行發布聯合聲明，稱瑞信符合對具有系統重要性的銀行所實施的資本和流動性要求，「如果需要，瑞信可以從中央銀行獲得流動性」。此前瑞信最大的投資人、持股9.88%的沙烏地阿拉伯國家銀行（Saudi National Bank, SNB）宣布，未來將無法再為瑞信提供任何資金援助，該瑞士旗艦銀行股價應聲崩跌。

2.TikTok（國際版抖音）周三接受路透社訪問時表示，拜登政府已經要求中國母公司字節跳動出脫對TikTok的持股，否則將面臨美國以國安為由祭出封殺令。TikTok發言人表示，強制中國母公司賣股無助於解決美國國安問題。

3.路透社援引消息人士報導，受通膨高漲影響，南韓三星電子在德州泰勒市（Taylor）建造新晶片廠的成本估將超過250億美元，比原先預期高出80億美元。在增加的成本中，建築成本就占了約八成，消息人士表示，材料變得更貴了。他們亦透露，三星最初預計斥資170億美元建造這座德州新廠，現在已經用掉一半的預算。

4.路透社報導，矽谷銀行母公司SVB Financial Group考慮聲請破產。美國監管機構在上周五宣告矽銀倒閉並進行接管，其母公司SVB Financial周一曾表示將評估各種可能選項。路透最新報導指出，消息人士透露SVB Financial尚未做出最終決定，聲請破產保護以重組債務是可能的選項，而出售未被接管的其他業務也是可能的方案，矽銀旗下投銀與創投基金業務仍有價值。

5.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加155萬桶，超出市場預期的增加118.8萬桶。上周汽油庫存減少206.1萬桶，超出市場預期的減少182萬桶。餾分油庫存減少253.7萬桶，超出市場預期的減少117.2萬桶。上周每日原油進口量減少172萬桶，煉廠產能利用率提升2.2個百分點。

6.美國2月生產者價格指數（PPI）年漲4.6%，低於1月的年漲5.7%和市場預期的年漲5.4%。與1月相比，PPI跌0.1%，較1月的月漲0.7%和市場預期的月漲0.3%大幅放緩。排除食品和能源價格的最終需求PPI與1月持平，市場預期為月漲0.4%。與去年同期相比則上漲4.4%，低於市場預期的年漲5.2%。排除食品、能源和貿易價格的最終需求PPI月漲0.2%、年漲4.4%。

7.美國2月零售額月減0.4%，扭轉1月份的月增3.2%，並較市場預期的月減0.3%惡化。排除汽車的零售額月減0.1%，符合市場預期。

8.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數上揚6.5%，較前一周的漲7.4%放緩。30年期固定抵押貸款利率為6.71%，較前一周（6.79%）下滑。

9.根據美國財政部發布的數據，中國連續第6個月減持美國公債，截至1月底中持有美債金額減少77億美元，跌至8594億美元，創下逾12年半以來新低，但仍是持有美債第二多的國家，僅次於日本。截至1月底，日本持有美債1.104兆美元，月增281億美元。

10.周三布蘭特期油收跌4.85%，報每桶73.69美元，為2021年以來首次跌破每桶75美元大關，盤中一度跌7.46%，報71.67美元，創2021年12月21日以來新低。紐約期油收跌5.22%，報每桶67.61美元，盤中一度下挫7.96%，報65.65美元，創下2021年12月2日以來新低。分析師表示，瑞信股價一度崩跌30%，引爆全球金融市場恐慌，在避險情緒急升下，油市亦難逃波及。另有分析師表示，紐約期油下一個技術支撐在64美元，但跌破的可能性不低。

11.避險情續升溫，周三美元走強，尾盤美元指數漲1.12%，報104.75，盤中一度大漲1.45%，報105.103。數據顯示聯準會本月升息25個基點和不升息的可能性相當，而6月降息的可能性正在升高。美國10年期公債殖利率一度大跌24.8個基點，報3.388%。對利率動向更敏感的2年期債息一度重挫50.5個基點，報3.72%，創下去年9月中旬來新低。