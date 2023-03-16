日籍女學生搭公車時不慎掉落皮夾，下車發現後欲報警尋回，未料卻被谷歌大神指引到台中北區公園派出所報案。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

一名就讀東海大學的日籍女學生日前在台中西屯區搭公車時不慎掉落皮夾，下車發現後欲報警尋回，未料卻被谷歌大神指引到台中北區公園派出所，警方為免她往返奔波，積極聯繫客運公司，訝然發現失物在霧峰區，並跨轄前往霧峰代為領取，再通知該名日籍學生到派出所領回，也在24小時內讓物歸原主，該名日籍小姐不斷感謝警方的熱心協助。

真是最好的國民外交，就讀東海大學的這名日籍學生，12日23時30分突跑到台中市警察局第二分局公園派出所，用不流利的中文表示自己的皮夾不慎遺落在公車上，請求員警協助。

經了解，原來她年初才來台，目前就讀於東海大學，當日晚間約22時30分在東海夜市搭乘304號公車，於玉門路下車，返家後才發現皮夾不見，回想起來應該是掉在公車上了，同住來台工作的父親得知後，為她上網搜尋派出所，未料在GOOGLE大神的指引下，竟從西屯來到公園派出所求助。

由於當時已過台中客運營業時間，須待隔日上班時間再行確認，值班員警先留下其聯繫資料，承諾會盡力協助，這名日籍學生這才安心離去。

隔日上午，值班員警勤務結束仍留在所內協助聯繫，客運公司人員表示確有拾獲日籍生遺失的黑色皮夾，但需自行前往客運公司位於霧峰區的服務站領回。公園派出所所長吳政和聽聞，考量失主本人人生地不熟，語言又不通，決定好人做到底，跨轄前往霧峰代為領取，再通知她來派出所領回。

當該名日籍生拿到完好無缺的皮夾，不到24小時失而復得的喜悅溢於言表，一邊讚嘆臺灣警察驚人的高效率，一邊再三感謝員警的熱心幫忙，直說難怪台灣是世界名列前茅的安全國家，自己真是親身見證了！