資金拉抬面板雙雄友達（2409）、群創（3481），早盤股價站在盤上，而散裝航運股在股息支撐下，表現亦相對抗跌，台股早盤走勢疲弱，指數下跌。

瑞士信貸最大金主縮手、再次引發銀行危機隱憂，衝擊歐洲股市重挫，但市場謠傳瑞士政府將出手相助，讓美國股市尾盤跌幅收斂。

道瓊工業平均指數3月15日終場下跌0.87％（280.83點）、收31,874.57點。

那斯達克指數上漲0.05％（5.9點）、收11,434.05點。費城半導體指數下跌1.09％（32.76點）、收2,977.39點。

中信投顧指出，15日台股在國際股市回穩助攻下，未再破底創低，除了與相鄰黑K 形成類多頭母子反轉型態，本波急跌修正走勢有望逐漸趨緩，千金股漲多跌少，相對大盤強勢，多方對於挑戰萬六關卡，仍有企圖心。

倘若權王台積電能夠進一步轉強適時表態，台股稍作整理，再攻月線難度並不高。

只是，目前全球股匯仍處消化SVB衝擊，與聯準會（Fed）升息預期調整階段，可預料多方追價信心肯定不強，且美股頭部修正結構並未扭轉，四大指數仍有探底疑慮，在這種情況下，預期台股要見強攻扭轉頹勢的機會並不大。