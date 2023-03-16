粉專「汽車專家林大維」在臉書上PO出一張母子被罰跪在路邊照片，引起網友熱議，對此，北市社會局家防中心副主任王儀玲16日說明，已於15日晚上接獲通報，因案父反覆對母子有不正當對待，今日會立即為母子聲請保護令。

粉專「汽車專家林大維」在臉書上PO出一張照片，馬路旁有背著背包的兩人，跪在地上且雙手高舉，讓林大維寫下「建議家長可以讓孩子跪進去一點，氣歸氣孩子的安全第一啊！」；而後有網友認出這兩人並表示，透過照片的背影認出來是住家附近的一家人，跪著的是孩子跟媽媽。

王儀玲表示，社會局已於15日晚上接獲通報，本案家於1月即有通報家長多以罰跪或掌摑方式管教，社工本已介入要協助輔導家長親職教育及戒酒，但家長消極拒絕配合，現又發生罰跪在路上狀況。

王儀玲指出，案父已有反覆對母子有不正當的對待，故社會局今天會立即為母子聲請保護令，禁止再對母子有不法侵害，也建議法院命案父接受戒酒治療及親職教育輔導，以增強公權力介入。

王儀玲也說，依家庭暴力防治法第61條規定，若違反保護令，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金。

王儀玲呼籲，家暴零容忍，需大家一起幫忙，如有發現遭受家暴情形，請民眾幫忙撥打全國保護專線113或已知是台北市案件，可直接撥打台北市24小時受理專線為02－23615295，分機226、227。

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