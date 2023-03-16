權值指標股部分，台積電昨ADR收跌，今進行除息交易，每股配發現金股利2.75元，除息參考價為508元，今在大盤蒙塵下，股價小跌，最低到505元，弱勢貼息；聯電(2303)早盤後或買單敲進，股價一度黑翻紅，拉回平盤上小漲震盪；IC設計指標股聯發科(2454)早盤後同樣黑翻紅，小漲震盪，逆勢有撐；鴻海(2317)法說釋出今年展望持平看法，擬配息5.3元，今股價震盪小漲、漲幅約0.5%。

今高價IC設計股搶鏡，多檔千金股逆勢走揚，世芯-KY(3661)一度大漲逾6%，譜瑞-KY(4966)早盤急速拉高，祥碩(5269)一度震盪拉高、漲幅逾3.5%。

今類股指數幾乎黑一片，僅百貨類股相對撐紅，台南-KY(5906)大漲逾3.5%，富邦媒(8454)上漲逾1.7%，潤泰全(2915)上漲逾1%。

瑞信再暴雷，金融族群當然難不受影響，富邦金、中信金、國泰金跌幅均在1.5%~2%，玉山金(2884)、華南金(2880)跌幅在1%~1.5%，兆豐金(2886)、第一金(2892)亦小跌。

分析師指出，國際金融業持續暴雷，不確定性高，市場氛圍偏空，台股技術面遲遲未能站回短期均線，偏向弱勢格局，今日回測年初開春跳空缺口的可能性高，不過下方季線向上靠攏將形成支撐，不脫離大區間震盪的格局，操作上控制持股水位，盤面上，個股題材表現，尋找基本面展望佳的個股拉回有守再行布局，留意半導體、電動車、電力設備、餐飲相關個股。