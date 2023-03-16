現年78歲的英國搖滾歌手加里格利特（Gary Glitter），曾唱過多首經典好歌，是70、80年代的搖滾超級巨星，紅極一時，但他再1999年因下載兒童色情作品而遭到監禁，還曾因性侵多名未成年少女而被關10多年，演藝事業也就此全毀。但沒想到近期剛出獄的他，竟然又開始暗中查找有關侵犯兒童的相關資訊，再次被警方逮捕。

根據外國媒體的報導，英國搖滾歌手加里格利特在他剛出獄的38天後，又因戀童癖作祟試圖犯案而再度被捕入獄。此前他就曾因性侵多名未成年少女而被判處16年的有期徒刑，直到近日才假釋提前出獄，但沒想到出獄沒多久就違反獲釋許可條件，暗中在網路上查找有關侵犯兒童的相關內容，而再度被抓。

據了解，英國BBC曾報導，加里格利特的犯罪紀錄可追溯到1975年，當時他曾試圖強姦一名還不到10歲的女童。而串流媒體NetFlix也證實目前正在製作一部有關《追捕加里格利特》的紀錄片，將在其中公開加里格利特性犯罪的照片及檔案影像。

事實上，加里格利特在當年曾以濃厚的妝容，與全身閃亮的服飾及高筒靴子聞名，他還曾模仿著名搖滾歌手的大衞鮑伊（David Bowie）的華麗穿搭而在全盛時期賣出不少唱片，但他卻在1999年時傳出疑似虐待兒童而入獄4個月，接著又在2006年因在越南猥褻幼童而入獄，遭到監禁3年，之後他又陸續犯下多起性侵案而被判處16年，如今獲得假釋出獄卻又再度犯行，讓不少人相當傻眼。

What a Surprise Gary Glitter has been recalled to prison after breaking bail rules and has been caught accessing the dark web once a peado always a peado the guy is a fucking disgrace and shouldn’t have been let out in the first place I hope he rots in jail #GaryGlitter pic.twitter.com/QLyR92kmTz — Lee Hood (@Mofoman360) March 13, 2023

GARY GLITTER is on the move again!!... Get out u Kunt 👉🚪 pic.twitter.com/rWEcMya5u0 — Beanz parody channel🔞🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@BeansChannel) March 9, 2023

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