本土小牙醫聯盟反對以任何理由加開國外學歷牙醫實習名額。（本土小牙醫聯盟提供／馮惠宜台中傳真）

本土小牙醫聯盟反對以任何理由加開國外學歷牙醫實習名額。（本土小牙醫聯盟提供／馮惠宜台中傳真）

波蘭和西班牙留學歸國的「波波牙醫」爭議再起，近日傳出民間人士醞釀遊說修法，開放波波牙醫到偏鄉執業，對此，本土小牙醫聯盟發表聲明反對以任何理由加開國外學歷牙醫實習名額，偏鄉民眾需要的是有品質的醫療，不該淪為剛畢業的「波波牙醫」練刀用的白老鼠。

立法院去年五月三讀通過「醫師法」修法，規定持國外醫牙學歷一律須先通過學歷甄試，才可回台實習及考醫師執照。修法也附帶決議增加實習名額，以加速在修法前出國、不需考學歷甄試的國外醫牙畢業生回台當醫師（俗稱「波波牙醫」），因引發基層醫師和師生強烈反彈，立院決議暫緩執行、前行政院長蘇貞昌拍板實習名額維持不變，不執行附帶決議，爭議暫歇。

唯在行政院內閣改組後，傳出國外學歷家長卻積極展開遊說，希望增加實習名額，還提出開放增加後的實習名額只能投入偏鄉醫療的方案；對此，由國內大專院校牙醫系師生以及執業牙醫組成的「本土小牙醫聯盟」表示，反對以任何理由加開國外學歷牙醫實習名額。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺指出，所謂的「無牙醫鄉鎮」指的是「無牙醫診所執業鄉鎮」而不是沒有牙醫師，這些地區因人口稀疏、經營不起一間完整的牙醫診所，但至少會有衛生所牙科、牙醫執業點、牙醫學校及社區巡迴點、牙醫醫療站，或是配合西醫IDS計畫等等提供偏鄉離島地區多樣性的牙醫醫療服務。

另外，政府長年有「原住民族及離島地區醫事人員養成計劃」，培育「牙醫公費生」分發到偏鄉服務，目前受訓及在學的公費生已超過一百多人，該聯盟質疑，衛福部如果把偏鄉都塞滿波波牙醫，屆時是要將本國公費生置之何處？來自南投縣仁愛鄉的成大牙醫系公費生Temi擔憂：「衛福部要犧牲離島偏鄉原鄉居民的健康嗎？」，原鄉所需要的照顧不只是單純的醫療服務，而是要兼顧在地文化，才能讓當地人真正的受惠於醫療。

黃映綺表示，臨床的訓練資源：師資、設備、儀器以及病例數等珍貴有限，引進大量未成熟的國外學歷畢業生，他們會和國內的學生搶分這些臨床訓練資源，這就是犧牲本土學生的受教權益，不僅不公平，也會造成全體訓練不足，影響全民將來的醫療品質。