新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫關係外界霧裡看花，屢被傳兩人有心結，新北市副市長劉和然今接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，兩位都是他的老長官，他們有自己的互動與溝通管道，部分人士是想見縫插針。不過侯友宜上午在臉書砲轟國民黨中央，侯朱關係更加撲朔迷離。

劉和然表示，台灣現階段希望尋求穩定，很多朋友都跟他們說，這一代沒有經歷過戰爭，不像他以前祖父輩在日據時代是要躲防空洞的，別讓後代經歷這些。

主持人王淺秋指出包括四大公投與南投立委補選選前之夜事件，侯是否因此受傷，劉和然說，尊重每個人對同一件事不同看法，但南投補選侯市長不是沒有到，他有下去陪同候選人掃街，選前之夜也有拍攝影片支持。

劉和然說，確實有些人不滿意，但市長一直覺得，選舉的最後一個晚上，是屬於候選人的舞台，所有目光焦點都要在候選人身上，不過仍尊重很多人批評指教。

對國民黨選策會成員被指是「更生人集合會」，劉和然說，他沒有參與不方便評論，新北雖然在黨政議題較少發言，但黨員該盡的責任要盡，朱主席也是新北老市長，過程有聲音出來，朱主席會聽到，怎麼面對「他是很聰明的人」。

劉和然認為，台灣目前處境很困難，應該多思考，不知道決策過程，有時候市府也會有「我不是這樣想，你卻給我這樣罵」，他認為多做事少說話，有時候你一句、我一句，事情無法解決。

至於劉和然與台北市副市長李四川都被點名是侯友宜接班人，劉和然強調，民主國家沒有所謂接班人，一切「以民為天」，李四川是老長官，他共事多年是很棒的人才，大家只要多關心民生議題，就不會去揣測。

劉和然坦言真的沒有布局下一步，他強調，台灣人才代出， 只要是人才國家該提拔就提拔， 他也說自己從師大畢業，夢想就是當校長，也已經完成，現在是超乎預期，他認為維持初心最重要，侯市長常說，最大成就不在當到哪個位置，而是離開後，大家對你的肯定，他會珍惜現在，持續熱情。