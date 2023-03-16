美系外資認為，儘管目前產業市況低迷，但認為市場尚未充分考慮環球晶的美國擴產計畫帶來的獲利調升空間，以及優於預期的長約（LTA）進展，這顯示中長期產業需求展望仍然樂觀。

環球晶在2019～2020年的前次產業下行周期中表現良好，獲利波動幅度優於過往平均水準。美系外資預期，在更高的長約覆蓋率、與現貨市場走勢相關性較低的支撐下，環球晶的獲利波動狀況在目前的下行周期中會更加穩定。

美系外資根據最新展望及較低的稼動率及擴產預期，將環球晶今年每股盈餘預期調升1.8％，明後2年分別調降8.7％及10.4％。目前預期今明2年營收成長4.5％、16.5％，毛利率為42.5％、43.1％，每股盈餘為45.76元、54.55元。

同時，雖然美系外資研究範疇中的許多股票，已在近幾個月重新評等，反映投資者對下半年需求復甦的預期，但美系外資注意到環球晶是為數不多、股價仍低於周期平均水準的半導體上市櫃公司之一。

美系外資認為，環球晶本益比估值僅約9倍，遠低於整體平均水準的12倍，目前本益比估值具吸引力。鑒於市場預期產業低迷即將結束，將目標價自405元調升至655元，隱含約34％的潛在上漲空間，評等自「中立」調升至「買進」。