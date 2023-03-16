今年閏二月為國曆3月22日到4月19日，豊寓島嶼風水顧問高宏寓指出，閏月是多出來的月份，「三年一閏，好歹照輪」（意指：風水輪流轉），相傳逢閏年減壽，已婚的女兒要在閏月買豬腳為父母添壽。

高宏寓表示，傳統習俗，出嫁的女兒就是別人家的媳婦，回娘家照顧父母是多出來的幸福，但因應時代不同，為父母添壽，不單只有做為女兒及媳婦的責任，身為兒子及女婿更要團結一心付出。

高宏寓指出，傳統飲食中，豬腳營養豐富有滋陰作用，吃「豬腳」是為了去霉運；「長壽麵」則有福壽綿長、添福添壽之意，忌諱從中咬斷。

除了豬腳可添壽外，也可做6件事破霉運：

1、為父母去廟宇點「藥師燈」、「消災延壽燈」、「觀音佛祖燈」。

2、為父母解冤債。

3、用父母名義行善布施，捐瓦蓋廟。

4、拿父母乾淨的衣服去祭改補運。

5、「薑」能溫胃驅寒、「醋」能活血化瘀，也是不錯的選擇。

6、如與父母緣淺，又想盡孝道之意，可持誦「佛說三世因果經、懺悔文、解冤咒」迴向。

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