6000元真的領到了！竹北市公所發放民生紓困金，第1波「溫馨直送」15日一早直接匯入符合資格民眾帳戶，總計1萬2951人成為全台最先領錢的幸運兒。

竹北市公所將列冊低收、中低收、66歲以上每月定額補助健保費長輩，列為第1波溫馨直送對象，市長鄭朝方特別進行家戶拜訪，深入鄰里關注紓困金發放情況，確認符合資格市民順利收到紓困金。

彭姓民眾表示，住在竹北幾10年，不曾有過這樣的福利，看到6000元入帳真的很開心。吳姓婦人刷存摺確認後笑得合不攏嘴說，這筆錢要用來支付生活雜費，也要給孫子當學費，幫助很大。

竹北市全市近1.3萬人免申請已經收到6000元紓困金，郵局帳戶顯示「福利金」，其他行庫則顯示「竹北紓困」或「竹北紓困金」。

鄭朝方表示，第1波民生紓困金發出7770.6萬元，18日至25日起展開第2波「E化申請」，民眾只要備妥文件上傳網路申辦，平均只要3分鐘就能完成。

第2波「E化申請」透過竹北市公所網址（6000.zhubei.gov.tw），24小時都能線上申辦，市公所將依申請順序撥款，最慢4月4日前就會匯入民眾帳戶。

第3波4月8日至10日將進行現金普發，市公所提醒民眾透過主動查詢了解資訊，紓困金發放作業不需民眾做任何匯出款項操作，若有疑問可洽詢服務專線0905-166-084，全民一起防詐騙。