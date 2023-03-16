向朱立倫開第一槍？國民黨選策會名單惹議 侯友宜發聲了：黑金不能復辟！ @ChinaTimes ​

國民黨選策會成員列入立委傅崐萁、前台南市議長李全教引發爭議，被視為國民黨參選2024有力人選的新北市長侯友宜今天難得在臉書發文強調，政黨不能因黑金影響國家利益，本質不能清明就會被人民唾棄。國民黨主席朱立倫今受訪時表示，已與侯通過電話，與侯立場一致，就是反對所有黑金。

朱立倫強調，國民黨絕對堅定反黑金立場，2024每位提名出來的候選人，都一定會清清白白、實實在在；這次選策會跟要初選的選區都沒有關係，主要任務是針對中南部艱困選區，要幫國民黨找尋人材，選策會是要幫忙解決問題，而不是製造問題，各界意見他都虛心接受。

朱立倫也說，才剛跟侯友宜通過電話，兩人共同立場都一樣，就是堅持堅定反對所有黑金，選策會主要是因為中南部需要人幫忙，聽取各界意見，幫忙縣市長推薦人選，去協調艱困選區，但中北部國民黨比較優勢選區，都還是持續進行初選，由地方黨部負責。

至於台灣民意基金會今發布最新民調顯示5成4民眾認為侯友宜不該選完新北市長馬上又投入總統選舉。對此，朱立倫反問媒體，「有這樣的民意調查？這好像預設立場吧？」國民黨優秀戰將們，只要能對台灣好對中華民國好，就全力以赴，目前就是一步一腳印，他還在持續拜會黨內前輩，希望匯集共識，減少爭議，團結一切可團結力量，推出最強最好候選人。