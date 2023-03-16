宏都拉斯近期恐與大陸建交、和台灣斷交，宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）表示，與大陸建立外交關係，是因為經濟需要再加上台灣拒絕增加財務援助。前大使介文汲認為，宏國恐與台灣斷交的關鍵在於台灣承諾援助立陶宛12億美元，此舉讓既有邦交國覺得厚此薄彼，介文汲認為此事有可能造成骨牌效應。

宏都拉斯總統秀瑪菈‧卡蕬楚（Xiomara Castro）昨(15)日發布推文表示，已指示該國外交部長處理與大陸建立正式外交關係的相關事宜。宏都拉斯外交部長雷依納今坦言，因為經濟需要以及台灣拒絕增加財務援助，因此要與大陸建立外交關係。

介文汲昨日接受《中評社》訪問時斷言，此事恐造成骨牌效應，並認為蔡政府的外交部門打壞援助邦交國的行情。介文汲進一步解釋道，蔡政府前兩年要到立陶宛設立代表處時，給出12億美元的高價碼，讓既有的邦交國覺得，怎麼會對沒有正式邦交的國家給這麼高的援助，因此希望比照辦理。

介文汲認為，蔡政府把行情打亂後，其他邦交國提出的經濟援助需求將大幅提高，若無法滿足，對方便會從其他地方得到更多援助。