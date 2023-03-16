近來缺蛋議題持續延燒，部分餐飲業因「缺蛋」乾脆不營業，外界也關注是否會影響到事業單位營運，勞動部官員表示，如果事業單位營運有困難可與勞工協商後實施減班休息，但目前內需暢旺且如食品工廠等為多角化經營，至今還未觀察到有廠商因缺蛋實施減班休息。

據統計指出，本周共有2339家、1萬7674人實施無薪假，較上周增加81家，人數增加1162人，且增加主要集中在製造業，本周淨增加29家、970人，而多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本周增加集中在製造業，其中有4家實施逾100人，包括工具機、電信電纜、機車零組件及電子零組件等，主因為景氣下滑、訂單減少，近期也有許多地方政府接到廠商詢問減班休息實施事宜，均已回覆應注意相關規定、通報措施及員工權益。

至於近期頻傳缺蛋，是否會影響如蛋餃、蛋餅等食品廠經營？「至今還沒看到」，黃維琛說，如果事業單位營運有困難的話可以與勞工協商實施減班休息，但目前食品廠大多為多元化經營，且內需持續暢旺，不會因為缺了某個原料後就沒工作。

外界也關注南部缺水影響部分事業單位營運，黃維琛也說，本周尚未有相關事業單位通報實施。