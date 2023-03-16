向朱立倫開第一槍？國民黨選策會名單惹議 侯友宜發聲了：黑金不能復辟！ @ChinaTimes ​

國民黨選策會昨（15）日成立，但卻因成員名單惹議；而新北市長侯友宜今也在臉書發文表示，拒絕黑金在任何政黨出現。侯這篇文讓民進黨前立委林濁水大讚「像樣大氣」。

侯友宜今在臉書發文指出，當前正是國際情勢風起雲湧、國家內政需要清廉改革的重要時刻，任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待，黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路。

林濁水也在臉書發文，大讚侯友宜的發言。他表示，不知道等了多久，終於等到侯友宜說了一句鏗鏘、像樣大氣的話，「鼓掌！」