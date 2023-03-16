中央研究院今天發布《農業政策建議書2.0》，針對台灣農業面臨的問題深入探討，並提出8大建議，盼能打破既有的思維框架，尋覓開拓性的改革方向，以奠定下一世代農村發展的永續基礎。

中研院曾在2003年發布《農業政策與科技研究建議書》，在這個基礎上，重新思考了農地利用、農食產業、農業科技、生態環保、教育、醫療照護、金融與人力等議題，今天發表《農業政策建議書2.0》。

台灣曾以農立國，但隨著時代變遷，農業面臨勞動力老化、小農化發展缺乏規模、全球貿易競爭和氣候變遷等挑戰。中研院表示，我國農業發展所面臨的長期結構性困境，在重新思考根本性的政策問題後，他們在《農業政策建議書2.0》提出8大政策擘畫方向。

一、訂定《農業基本法》，釐清「農業」、「農村」、「農民」的法定地位和屬性，以勾勒未來發展方向與目標；二、貫徹《國土計畫法》精神，公正控管優質農地與防止農地破碎化；三、制度改革宜超越單一農政單位，整體考量勞動人力的活化，建置實體農民學院；四、推動以社區為本的網絡連結發展模式，培養未來農村發展人才。

五、因應碳匯、基因編輯及其它新興議題與科技的發展，儘速推動法規調整，給予適當法規定義並訂定規範，以利技術之開發應用及智財權之保護，打造具有競爭力的科研環境。

六、建立農業專家系統，以國家糧食安全為首要任務，針對氣候變遷、疫情與戰爭等重要議題，協助規劃並滾動式調整農業科技研究策略及法規修訂。

七、加強搜集各種農業相關資料，強化並串聯各農業科技大數據資料庫，並作為推動農業政策規畫、科技研究及推動自然資源妥善利用與保育等各項措施之重要參考資料。

八、結合《食農教育法》，加強基礎農業科學科普教育，深化國民對農業的重視及基本知識，減少食物與資源浪費，以利推動碳淨零農業。