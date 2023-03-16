「華爾街日報」今天引述知情人士報導，美國外來投資審查委員會（CFIUS）要求TikTok的中國所有者出售他們在這款應用程式（App）的股權，否則恐在美面臨遭禁的命運。

這一步代表著拜登政府重大政策轉變。TikTok的母公司是北京字節跳動（ByteDance Ltd），部分美國共和黨人士一再砲轟拜登政府立場不夠強硬，無法應付TikTok構成的安全威脅感。

知情人士表示，美國外來投資審查委員會是在最近提出出脫股票的要求。美國財政部婉拒置評。

華爾街日報報導，字節跳動有60%的股份由全球投資者所持有，20%由員工持有，20%由創始人持有。

路透社報導，美國官員和議員擔心TikTok恐讓中國當局取得美國使用者的數據，因此近來動作頻頻。TikTok擁有超過1億的美國用戶。

白宮同樣婉拒置評。

TikTok發言人歐柏威特（Brooke Oberwetter）在向路透社發布的聲明表示，「如果目的是在保障國安，撤資並不能解決問題」，因為「所有權的變更不會對數據流向或進出管道實行任何新的限制」。

TikTok執行長周受資下週將在美國國會作證。

美國下達的任何一道禁令都將面臨重大法律障礙。川普政府2020年尋求封殺TikTok時，就被一連串法院裁決給擋了下來。

TikTok與美國財政部率領的美國外來投資審查委員會，已針對數據安全規範進行了兩年多的協商。TikTok反駁間諜指控，並表示公司已砸下超過15億美元，以期數據安全滴水不漏。

TikTok今天表示，「解決國安問題的最佳方式，是對美國使用者數據和系統提供透明、以美國為據點的保護，並提供牢靠的第三方監控、審查和驗證。」（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1120316