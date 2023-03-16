國內蛋價飆漲，民眾一蛋難求，網路上卻流傳一則把蛋放到臭掉的照片，稱是鐵藍退休老師群組內，有人抱怨囤積的上百顆雞蛋已經發霉長蛆，沒缺蛋被弄到缺蛋。事實查核中心表示，照片是舊照，且蛋要放到發霉至少要30天以上，說法不合理又證據不足。

從2月初至今，社群平台、通訊軟體陸續出現「眷村榮民、榮眷」、「藍營退休老師」等特定族群囤蛋，12日開始還流傳一則訊息，「我父親說他們鐵藍退休老師的群組內，開始有人抱怨『囤積起來的上百顆蛋已經開始發霉腐爛長蛆了！』因此委託藍營的政治人物把他們快要壞掉的蛋送給一般民眾，原本沒有缺蛋，被他們弄到缺蛋，然後再送臭蛋」，還附上一張發霉散裝雞蛋照。

網路上12日起流傳一張退休老師家中把蛋囤到發霉臭掉的訊息。(翻攝自事實查核中心)

根據事實查核中心查證發現，照片來源是2018年報導，某桃園蛋行買變質蛋，混入一般蛋液賣給糕點業者，與近期蛋荒無關。

事實查核中心說，專家指出蛋不可能囤幾天就發霉長蛆，一般散裝蛋能在常溫放30天，洗選蛋可冷藏保存2周，但超過也不至於發霉。中華民國養雞協會秘書長王建培也表示，一般家庭要買到百顆雞蛋都有困難，且如今雞蛋珍貴，就算囤貨也不可能放到爛，傳言不合常理。